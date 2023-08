In Jena gefunden: Der sanfte Vinci sucht ein ruhiges Zuhause

Jena. Der hübsche Kater vom Jenaer Beutenberg wurde vermutlich ausgesetzt

Der sanfte und sehr liebenswerte Kater Vinci sucht dringend ein liebevolles Zuhause. Vermutlich sei er ausgesetzt worden, sagt Juliane Lukas vom Tierschutzverein Jena-Saale-Holzland. Gefunden wurde der hübsche Kater am Beutenberg. Derzeit lebt er bei Tierschützerin Lukas mit im Haus. „Die anderen Katzen im Katzenhaus haben ihn geärgert, deshalb musste ich ihn direkt zu mir nehmen.“

Vinci sei etwa acht oder neun Jahre alt, kastriert, geimpft und gechipt. Er sei ruhig, gelassen und sehr verschmust. Eine Einzelhaltung in eine Wohnung mit Balkon könnte dich Juliane Lukas für den sanften Kater gut vorstellen.

Wer Interesse an Vinci hat, kann sich unter der Telefonnummer 0176/52 000 504 oder per Mail an juliane_lukas@yahoo.de wenden.