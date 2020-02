Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Jena gesammelt und aufgespießt

Alle vier Jahre

Kann es sein, dass Babys es tendenziell versuchen zu meiden, am 29. Februar zur Welt zu kommen? Na, Sie wissen schon: Schaltjahr. Und vom Datum her nur alle vier Jahre Geburtstag. An guten Tagen sind es schon mal sechs, sieben und mehr Babys, die pro Tag in der Geburtshilfe-Abteilung des Uni-Klinikums zur Welt kommen. Im zurückliegenden Schaltjahr 2016 waren es gerade einmal zwei Mädchen und ein Junge und im Jahr 2012 gar nur zwei Neugeborene.

Zu den Jenaer Schaltjahrkindern gehört Andreas Wiese, der am Sonnabend seinen 56. Geburtstag feiert. Viele kennen den Rechtsanwalt als langjährigen Chef der FDP-Fraktion im Jenaer Stadtrat. Schon vor vier Jahren hatte er der Zeitung erzählt, dass man in seinem Alter keine Geburtstagswünsche mehr habe. Diesmal ließ er sich zu einem Wunsch hinreißen: „Eigentlich, dass sich alle vertragen“, sagt Wiese – und fügte sofort wegen der AfD-gelenkten Ministerpräsidenten-Wahl des Partfreundes Thomas Kemmerich heiter an: „Oh, das muss ich ja einschränken.“ Und ob er sich nicht wenigstens als FCC-Präsidiumsmitglied den unwahrscheinlich scheinenden Klassenerhalt des FC Carl Zeiss wünscht? Dieses Geschenk, sagt Wiese, müssten sich die Kicker schon selbst bereiten. Darauf ein Prosit an den Weinkenner Wiese, der am Sonnabend im fränkischen Iphofen feiert. In einem Wein-Restaurant.