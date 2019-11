Anwohner in Wöllnitz waren im Sommer durch Musik in der Nacht gestört.

Kultur In Jena mangelt es an Soziokultur-Raum

Im Kern geht es ihnen um den Jenaer Mangel an Räumen für Soziokultur. Das haben im Zeitungsgespräch Helena Meyer, Felix Blumenstein und Daniel Oertel bekräftigt. Und ja, dieses im vergangenen Sommer öffentlich diskutierte Ereignis – das ist für sie nur ein beredtes Beispiel: Ein Anwohner hatte wegen der Lärmbelästigung in der Morgenstund‘ Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass diese private Musik-Party in der Saale-Aue zwischen Wöllnitz und Ringwiese beendet werden möge.