In Jena prügelt Unbekannter grundlos auf Passanten ein

Ein unbekannter Täter schlug einem 18-Jährigen am Mittwochabend auf offener Straße ins Gesicht. Nach Angaben der Polizei hielt sich der junge Mann an einer Straßenbahnhaltestelle in der Richard-Sorge-Straße auf.

Dort schlug ihm der Unbekannte mehrmals ins Gesicht. Zum Täter liegen derzeit keine Hinweise vor. Der 18-Jährige musste medizinisch versorgt werden.

