In Jena werden seit 30 Jahren Hingucker ausgezeichnet

Jena. Der Jenaer Fassadenpreis feiert Jubiläum: Bauherren können sich bis zum 30. September bewerben

Es gab eine Zeit, da war der Jenaer Fassadenpreis ins Trudeln geraten. Ein Münchner Sponsor, der jährlich – über zehn Jahre hinweg – 20.000 D-Mark für den Preis zur Verfügung gestellt hatte, war Anfang der 2000er-Jahre weggebrochen, erinnert sich Elisabeth Wackernagel, die den Bürgerpreis seit der ersten Verleihung unterstützt und mitentwickelte.

Bis heute hat sich wieder ein solides und stabiles Team aus Sponsoren zusammengefunden, das in dem Preis eine unverzichtbare Wertschätzung für Bauherren und das Handwerk sieht. Der Fassadenpreis, der nahezu ausschließlich von Jenaer Unternehmen, Instituten oder Privatpersonen gesponsert wird, kann so in diesem Jahr bereits zum 30. Mal verliehen werden. Nicht mal zu „düstersten Coronazeiten“ sei die Verleihung des Preises ausgefallen, sagt Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD).

Seit 1993 wurden neben den 29 Hauptpreisen auch 81 Anerkennungen, 58 Würdigungen sowie 15 Sonderpreise für Energieeffizienz vergeben. In der Sonder-Kategorie wünscht sich Gerlitz noch mehr Bewerber. Das Thema der klimaangepassten Bauweise sei eine „Menschheitsaufgabe“. Wichtig bei der Verleihung des Preises: Jeder könne sich bewerben. Große und kleine Bauherrn, Unternehmen und Privatleute. Die Firmenfassade könne ebenso gewürdigt werden wie der kleine Anbau am Einfamilienhaus, wobei an öffentliche Bauherren und größere Wohnungsgesellschaften keine Geldprämien ausgereicht werden. Das Bauvorhaben müsse dabei innerhalb des Stadtgebietes von Jena liegen.

Preis ist auch eine Würdigung des Handwerks

So gewann im Jahr 2020 die Christoplan GmbH den Preis für die Sanierung eines gewerblichen Multifunktionsgebäudes im Ernst-Ruska-Ring 12 und im Jahr 2021 gewannen Julia und Fridolin Seif mit der Sanierung eines ehemaligen Bauernhofs in Alt-Winzerla. Die Bandbreite der Bewerber sei immer groß. Im vergangenen Jahr hatten sich zehn Bauherren auf den Fassadenpreis beworben. Sponsoren und Jurymitglieder wünschen sich diesmal noch ein paar Bewerber mehr.

Mit dem Fassadenpreis könnten Bauherren ausgezeichnet werden, die die Lebensqualität in Jena erhöhen, sagt Stephan Kühn, Geschäftsführer der HI Bauprojekte GmbH, der bereits seit mehreren Jahren als Sponsor des Fassadenpreises dabei ist. „Die Fassaden sind die Augen der Stadt“, sagt auch der Malermeister Thomas Jüttner. Ihm sei es als Sponsor besonders wichtig, dass das Handwerk die nötige Würdigung erhalte.

Das sei auch für die Kreishandwerkerschaft einer der wichtigsten Gründe dafür, sich als Sponsor zu beteiligen, sagt Manuela Vogt von der Kreishandwerkerschaft. 10.000 Euro stellen die insgesamt 16 Sponsoren zur Verfügung, darunter auch die Sparkasse Jena-Saale-Holzland sowie die Ingenieurbüro Bau- und Ausrüstungen GmbH.

Ein gemeinsamer Wunsch aller Sponsoren: Das 30. Jubiläum muss gebührend begangen werden. Eine Ausstellung mit Architekturbildern der Gewinner-Objekte vergangener Jahre in der Goethe-Galerie, ein Kalender oder andere Präsentationsformen werden noch besprochen. Fest steht, die Bewerbungsphase startet jetzt: die Frist endet am 30. September. Die Verleihung des Preises ist für den 12. Dezember dieses Jahres vorgesehen. Einen Monat zuvor kommt die Jury zusammen und bestimmt Hauptpreis- und Sonderpreisträger.

Der Fassadenpreis wird vergeben für:

beispielhafte Ergebnisse fachgerechter Erhaltung oder Wiederherstellung von Fassaden

hervorragende Sanierungsleistungen vorhandener Gebäudesubstanz

vorbildlich gestaltete Fassaden bei Neubauten

sorgfältig ausgeführte Baudetails und Konstruktionen

überzeugende Gestaltung und ästhetischen Anspruch

die handwerkliche Qualität und das Erscheinungsbild in Verbindung zum angrenzenden öffentlichen Raum

Qualität der Freiräume und Gestaltung des Wohnumfeldes

Alle Informationen und das Bewerbungsformular unter: planen-bauen.jena.de/de/fassadenpreis