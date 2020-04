Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Jena wieder ein Positiv-Test auf Corona

Erstmals seit dem 9. April 2020 ist Donnerstagvormittag wieder ein Corona-Fall in Jena gemeldet worden. Die betroffene Person arbeite außerhalb von Jena, wohne aber in der Stadt, informierte der Jenaer Krisenstab. Der Fachdienst Gedundheit ermittle derzeit die Kontaktpersonen. Damit steigt die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Jena auf 156. Benjamin Koppe, Leiter des Stabes für außergewöhnliche Maßnahmen, sagte dazu: „Unabhängig davon, an welchem Ort sich die infizierte Person angesteckt hat: Jena ist keine Insel. Trotzt aller Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, die in Jena greifen, besteht weiterhin selbstverständlich ein Infektionsrisiko für jeden.“