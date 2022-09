Kutterorgel in der Katholischen Pfarrkirche in der Jenaer Wagnergasse (älteste Kirche Jenas und jüngste Orgel Jenas)

In Jenas ältester Kirche erklingt die jüngste Orgel

Jena. Blech trifft Orgel: 200 Jahre Wiedereinweihung der Johanneskirche in der Jenaer Wagnergasse

In der ältesten Kirche Jenas wird die jüngste Orgel zum Klingen gebracht: Am kommenden Sonntag, 11. September, gibt es ein Festkonzert in der katholischen Pfarrkiche. Es musiziert das Solistenensemble der Brassband Blechklang. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Alexandre Guilmant, Mouret, Graham und anderen.

Äußerer Anlass des Konzertes ist das Jubiläum der Wiedereinweihung der Johanneskirche vor 200 Jahren. Kirchenmusikdirektor Detlef Regel musiziert gemeinsam mit dem Solistenensemble der Brass Band Blechklang Musik in verschiedenen Kombinationen der Besetzung. Das Programm verspricht, besonders farbenfroh und abwechslungsreich zu werden. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 11. September, 19 Uhr, Pfarrkirche St. Johannes Baptist Jena