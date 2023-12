In Kahla öffnet sich jeden Tag ein Kalenderfenster

In Kahla öffnet sich in der Vorweihnachtszeit täglich ein Adventsfenster. Das Wein- und Tee-Lädle am Markt ist wieder dabei.

Kahla. Eine Aktion der Heimatgesellschaft Kahla verspricht jeden Tag ein vorweihnachtliches Erlebnis und bringt die Bürger zusammen.

Adventslieder, Kerzenschein und Glühwein: Bei einer vorweihnachtlichen Aktion öffnen sich ab Freitag, 1. Dezember, wunderbar geschmückte Adventsfenster in Kahla. Die Heimatgesellschaft Kahla organisiert zum zweiten Mal den begehbaren Adventskalender gemeinsam mit Vereinen, Unternehmen und Privatpersonen.

Nach einem Probelauf vor zwei Jahren mit vier geschmückten Fenster wurde 2022 erstmals jeder Dezembertag vor Weihnachten mit einem eigenen Anlaufpunkt bedacht. Während die Organisatorinnen damals noch zuvor regelrecht Türklinken putzen mussten, um Interessenten für die Aktion zu begeistern, sei es diesmal schnell gegangen. „Die Nachfrage war schon früh im Jahr groß und im Oktober alle Fenster vergeben“, sagt Susann Gauer von der Heimatgesellschaft.

Dabei würden die jeweiligen Adventskalenderfenster nicht nur geschmückt, die Mitwirkenden haben sich auch für jeden Tag etwas einfallen lassen. Bei Evys Grilleck ist eine Winterlandschaft mit der Eisenbahn zu bewundern, aufgestellt von Michael Streipart. Überraschungen im Advent verspricht Bürgerin Christina Böhnke und vor dem Nikolaustag singen die Kleinen der Kindertagesstätte „Tranquilla Trampeltreu“.

Neun Adventsfenster sind neu, davon das erste am 1. Dezember (Salon „Rubinrose“) und jenes an Heiligabend. Das schon traditionelle „Balkonkonzert“ am Parnitzberg werde so erstmals in einen offiziellen Kontext geführt, sagt Gauer. Am zweiten Advent öffnet der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus, am dritten Advent laden drei private Gastgeber zu „Advent in den Höfen“. Zum 15-jährigen Bestehen von „Radio Kahla“ öffnet sich das Fenster am 15. Dezember unter anderem mit einer Live-Sendung.

24 Fenster macht 24 zu organisierende Aktionen: Zuletzt mussten noch einige organisatorische Details von den Ehrenamtlern geklärt werden. Der Aufwand lohne sich aber, sagt Susann Gauer. „Es war letztes Jahr sehr bereichernd und eine schöne, anstrengende Vorweihnachtszeit.“ Im Vorjahr habe man so viele Menschen gesehen, denen man sonst selten begegne. Ein Gemeinschaftserlebnis mit den täglichen Veranstaltungen zu schaffen, ist das Ziel – „ob nur für ein paar Minuten oder Stunden“, sagt sie.

Die Veranstaltungen:

Freitag, 1. Dezember: Rubinrose Kosmetik, Jenaische Straße 8, 10 bis 18 Uhr, Adventsbasar

Samstag, 2. Dez.: Porzellanmanufaktur Kahla, Werksverkauf, 10 bis 18 Uhr, 15 Prozent Rabatt für „Kahlsche“ und „Südliche Saaletaler“ sowie Rabatt auf Kiloware, Porzellanmalen für Kinder, Glühweinhütte der Heimatgesellschaft und Bechergeschenk

Sonntag, 3. Dez.: Airstreamhotel/Werkstatthof Kahla (Christian-Eckardt Straße 5), 15 bis 18 Uhr, Advents-Floh- und Tauschmarkt, Bücherflohmarkt der Heimatgesellschaft, ab 16 Uhr Auftritt des Jazzchores der Musik- und Kunstschule Jena

Montag, 4. Dez: Familie Friedrich (Margarethenstraße 29), ab 18 Uhr Glühwein, hausgemachte Fettbrote

Dienstag, 5. Dez.: Awo-Kindergarten „Tranquilla Trampeltreu“ (Hermann-Koch-Straße 3-5), 15 bis 16.30 Uhr, Lieder, Tee, Glühwein und Waffeln

Mittwoch, 6.: Katholische Kirche St. Nikolaus (Saalstraße 16), ab 6 Uhr offene Kirche über das Besichtigungsportal; 14 Uhr Gottesdienst zum Nikolaustag für Senioren; 15 Uhr Seniorenkaffee; 18 Uhr gemeinsames Adventsliedersingen mit Orgelmusik und Nikolausgeschichten; ab 19 Uhr öffentliche Generalprobe der Adventsvesper

Donnerstag, 7.: Altstadtschule Kahla, Burg 20, ab 17 Uhr Bastelstand, Verkaufsstand, Heißgetränke und – mit Glück – kommt der Nikolaus vorbei

Freitag, 8.: Evys Grilleck / Michael Streipart, Bachstraße 9 9 bis 19 Uhr, Entdeckung der Winterlandschaft mit Eisenbahn & Co

Samstag, 9.: Krug Floristik, Bachstraße 8, 9 bis 13 Uhr, Adventsaustellung

Sonntag, 10.: Stadtverwaltung Kahla, 12 bis 18 Uhr Weihnachtsmarkt Kahla mit dem Stand der Heimatgesellschaft mit Eierpunsch und Glühgin

Montag, 11.: Christina Böhnke, Rudolf-Breitscheid-Straße 13, 18 bis 20 Uhr, Überraschungen im Advent

Dienstag, 12.: Volksbank Gera Jena Rudolstadt, Markt 3, 16 bis 19 Uhr ab 17 Uhr brennt der Rost und die Kinder der AWO Kindertagesstätte singen bei Glühwein und Plätzchen; um 18 Uhr schwingen die Kids der Altstadtschule Kahla das Tanzbein; ein besonderes Highlight erwartet uns um 19 Uhr – die Brassband Blechklang aus Jena präsentiert das berühmte Turmblasen auf dem Marktplatz

Mittwoch, 13.: Pfeifer Optik, Roßstraße 27, 16 bis 18 Uhr, Gespräche bei winterlichen Getränken, Schmuckberatung

Donnerstag, 14.: Sparkasse Jena Saale-Holzland, Rudolstädter Straße 29, 9 bis 11 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr, von 9 bis 11 Uhr Kinderweihnacht (Besuch der Kindergärten; Abgabe der Weihnachtswunschzettel, kleine Darbietungen der Gruppen); von 16.30 bis 18.30 Uhr folgt ein Adventstreffen an der Sparkasse mit Glücksrad, Kinderpunsch, Bockwurst und Fettbrot.

Freitag, 15.: Radio Kahla / Citymanagement Kahla, Roßstraße 38 (Altes Amtsgericht / Begegnungsraum Wohnbau, 16 bis 19 Uhr; ab 16 Uhr Glasbläser, Bücherflohmarkt zugunsten der Stadtbibliothek, weihnachtliche Basteleien, Leckereien und Heißgetränke u.v.m.; ab 20 Uhr Live-Sendung anlässlich des Jubiläums „15 Jahre Radio Kahla“

Samstag, 16.: Familie Geier, Gerberstraße 1, ab 17 Uhr, Weihnachtliche Livemusik bei selbstgemachtem Glühwein und Plätzchen

Sonntag, 17.: Heimatgesellschaft Kahla e.V., Rudolf-Breitscheid-Straße 24, 14 bis 18 Uhr Advent in den Höfen - verschiedenen Höfe der Kahlaer Innenstadt öffnen ihre Pforten; bei einem Stadtspaziergang ab 15 Uhr mit dem Stadtführer Michael Gauer oder auf eigene Faust erwartet die Besucher die eine oder andere wärmende Köstlichkeit

Montag, 18.: Flott und Chic – Mode für Sie und Ihn, Bahnhofstraße 23, 14.30 bis 17 Uhr

Dienstag, 19.: Hausbäckerei Kurze, Bachstraße 29, ab 17 Uhr, Weihnachtssingen mit dem Reinstädter Männerchor unter Leitung von Jutta Zorn bei Glühwein, Zwiebelkuchen und frischen Waffeln; kleine weihnachtliche Köstlichkeiten zum Mitnehmen

Mittwoch, 20.: Kunstmaler Eckard Weder, Margarethenstraße 7, ab 16.30 Uhr, Glühwein, Kunst, Gebäck und Musik

Donnerstag, 21.: Landfleischerei Schmidt ║ Rudolf-Breitscheid-Straße 16, ab 17 Uhr, Rost brennt, Glühweinstand

Freitag, 22.: Kahlaer Wein & Tee Lädel Angela Rochelmeyer, Markt 4, 17 Uhr, Überraschungen im Advent

Samstag, 23.: Reisebüro Schönfeld, August-Bebel-Straße 1-3

Sonntag, 24.: Familie Wetzel, Parnitzberg 47, 15 Uhr, Weihnachtliche Blasmusik