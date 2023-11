In vielen Bereichen eine Pionierin in Jena: Die erste ordentliche Universitätsprofessorin in Deutschland

Jena. Lesung und Podiumsdiskussion zur Berufung Vaertings an die Universität Jena vor 100 Jahren

100 Jahr nach der Berufung von Mathilde Vaerting zur ordentlichen Professorin in den Erziehungswissenschaften wird am Dienstag eine Lesung und Podiumsdiskussion an der Friedrich-Schiller-Universität stattfinden. Vaerting war die erste ordentliche Universitätsprofessorin in Deutschland.

Die Schauspielerin Johanna Geißler vom Deutschen Nationaltheater wird in einer szenischen Lesung die Person Mathilde Vaerting näherbringen und ihre Antrittsvorlesung 100 Jahre später dort vortragen, wo es die Geehrte zu ihrer Zeit nicht konnte: unter allen akademischen Ehren in der Aula der Universität. Daran schließt sich eine Podiumsdiskussion mit dem Wissenschaftsminister, Wolfgang Tiefensee, der Historikerin Annette Weinke, der Pädagogin Bärbel Kracke (beide Universität Jena) und dem Historiker Christian Faludi von der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte (GEDG) an. Moderiert wird die Diskussion von der Autorin und Journalistin Blanka Weber. In der Diskussion soll es nicht nur um die historische Figur Vaertings gehen, sondern auch um die Frage, wie ihre theoretischen Überlegungen und die damaligen politischen Spannungen im Kontext ihrer Berufung aus heutiger Sicht eingeordnet werden können.

Seit dem 3. November erinnert eine auf Initiative der GEDG und gemeinsam mit der Universität angebrachte Gedenktafel an Mathilde Vaerting. Diese Tafel räumt ihr symbolisch den Platz an der Universität ein, der ihr zu ihren Lebzeiten in Jena verwehrt wurde.

Dienstag, 28. November, 18 bis 20 Uhr, Aula des Hauptgebäudes der Friedrich-Schiller-Universität