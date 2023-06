In Wannen und Flößen auf der Saale von Jena bis zur Rudelsburg bei Bad Kösen unterwegs

Jena. Die Katholische Studentenverbindung Salana Jenensis ist wieder auf Saalefahrt.

Zum 34. Mal stach am Freitag die Saalpartie der katholischen Studentenverbindung Salana Jenensis in See. Mit selbstgebauten Flößen und alten Badewannen traten die rund 30 Seemänner (und eine Seefrau) ihre Reise an. Zwei Tage werden die Saaleflößer unterwegs sein. Ein Übernachtungsstopp soll in Döbritschen eingelegt werden. Ziel ist am Samstag dann die Rudelsburg. Laut Stephan Domagala (23) gehe es bei der Saalefahrt vor allem darum, mal zur Ruhe zu kommen und den Uni- und Arbeitsstress ein wenig hinter sich zu lassen. Es sei kein Sportwettbewerb. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2,5 Kilometer pro Stunde würde sie gemächlich vor sich her tuckern und einfach die Fahrt genießen. Und das mit Rostbrätl und dem ein oder anderem Bier.