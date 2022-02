Infektionen aus zwölf Jenaer Kitas gemeldet

Jena. In Jena gibt es aktuell mehr als 3000 aktive Coronafälle. Auf einer Intensivstation liegt davon keiner.

192 Corona-Neuinfektionen hat der Jenaer Fachdienst Gesundheit am Dienstag an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. So wurden unter anderen aus zwei Schulhorten und aus zwölf Kindergärten neue Infektionen gemeldet. Auch in sozialen Einrichtungen und Seniorenheimen traten vermehrt Einzelfälle von Infektionen auf. Die Jenaer Statistik vom Dienstag (laut RKI 24 Uhr):

Anzahl aktiver Fälle: 3080



davon in den vergangenen 24 Stunden: 192



stationäre Fälle: 4



davon auf Intensivstation: 0



Hospitalisierungsinzidenz: 0,0



prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 9,1



Infektionen der letzten sieben Tage: 1092 (Vortag: 1127)



Sieben-Tage-Inzidenz: 986,2 (Montag: 1017; Sonntag: 998)



Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 14.852



Verstorbene insgesamt: 127



Genesene insgesamt: 11.645 (+ 55)



Es gilt für Jena laut Thüringer Frühwarnsystem Warnstufe 2.