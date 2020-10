Ingo Karsten war Leiter der Grundschule Saaletalblick in Orlamünde.

Grundschule „Saaletalblick“ in Orlamünde trauert um ihren Schulleiter

Die Grundschule „Saaletalblick“ in Orlamünde trauert um ihren Schulleiter Ingo Karsten. „Ungläubig, bestürzt, betroffen und fassungslos reagierte das Kollegium der Grundschule Orlamünde am Donnerstag auf die Nachricht vom plötzlichen Tod seines Schulleiters“, heißt es auf der Homepage der Schule.

Ingo Karsten sei ein Lehrer und Schulleiter gewesen, der seinen Beruf geliebt und gelebt habe. „Gerade im letzten Schuljahr war die Zeit während der Corona-Pandemie für ihn als Schulleiter eine echte Bewährungsprobe. Lehrer, Eltern und Schüler mussten sich in die neue Art des Lehrens und des Lernens hineinfinden. Der Übergang zum erneuten Lernen in der Schule musste unter Beachtung vieler Auflagen organisiert und umgesetzt werden. Dies tat er gemeinsam mit dem Lehrerkollegium und der Elternvertretung.“

Ingo Karsten habe in den vergangenen Schuljahren oft nicht nur die Stelle des Direktors besetzt, sondern auch die eines Klassenlehrers. „Mit großem Engagement setzte er sich für alle Belange der Schule ein.“

Betreut durch die Lehrer, Hortner und Schulpsychologen werden in der kommenden Woche nach Angaben auf der Homepage verschiedene Möglichkeiten der Trauerbewältigung angeboten.

Der Bürgermeister von Orlamünde, Uwe Nitsche, sprach am Sonntag gegenüber unserer Redaktion von einem großen Verlust. Erst in der vergangenen Woche seien er und Karsten in Erfurt gewesen, um den langjährigen Kampf um Fördermittel für die Sanierung der Schule voranzutreiben.