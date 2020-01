Insel 9a geht unter in Abrissstaub und traurigen Songs

Der Greifschaufel-Angriff des Baggers vom Kommunalservice (KSJ) auf das Haus Inselplatz 9a am Dienstag wäre ohne die dauerhaft beigegebene Wasser-Fontäne fürs halbe Stadtzentrum unerträglich gewesen. Der Staub! Doch ließ sich das auch als weißer Rauch und Zeichen für eine gefundene Lösung interpretieren: Der Abriss des Hauses kann beginnen, und so ist der Monate blockierte Weg frei für die Bebauung des Platzes mit einem Campus der Universität, einer der größten Investitionen des Freistaats.

Hochhaus-Projekt schwankte

Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) trug angesichts des Abrissbaggers ein chronisches Lächeln im Gesicht. Er darf sich zugute halten, einen gordischen Knoten mit entwirrt zu haben: Wohin mit den jungen Bewohnern, die als Mieter der „Insel 9a“ ein Soziokultur-Zentrum betrieben und gegen die Mietkündigung geklagt hatten? Mit der ehemaligen Gaststätte „Carl August“ im Mühltal ist eine Alternative gefunden. Christian Gerlitz sagte, dass er innerhalb der vergangenen vier Monate einen Monat seiner Arbeitszeit darauf verwendet habe, bei den zuständigen Ministerien in Sachen „Insel 9a“ zu vermitteln. Klar sei gewesen, dass ohne Alternativ-Ort für die „Insulaner“ Mehrkosten im fünf-, sechsstelligen Bereich gedroht hätten – oder gar der Verzicht auf das Hochhaus, das anstelle der „Insel 9a“ als Domizil der Uni-Psychologen entstehen soll.

Mit melancholischen Songs aus der Konserve, mit kleinem Lagerfeuer und wärmenden Getränken nahmen um die 200 Leute hinterm Bauzaun mit Blick auf den Bagger Abschied von der „Insel 9a“. Clemens Leder lebte elf Jahre in der „Insel 9a“. Innerhalb der letzten neun Jahre hat sich nach seiner Rechnung das Haus als Soziokultur-Zentrum etabliert – nicht zuletzt für „Leute ohne Kohle“, sagte Leder, der Politik, Geschichte und Religionswissenschaften studiert hat. Populär war etwa die „Volksküche“.

Der „dritte Ort“ für alle

Im ehemaligen Gasthaus „Carl August“, das die „Insulaner“ per Erbbaupacht übernehmen, müsse nun „richtig Geld reingesteckt werden“. Noch liege etwa nicht einmal warmes Wasser an. Und nein, die „Volksküche“ lasse sich „in der Form“ nicht weiterführen, vielleicht aber als „After Work“-Küche, sagte Leder. Schließlich würden täglich Abertausende Pendler am „Carl August“ entlangfahren. „Abends bei uns vorbei; ein Raum zwischen Arbeit und daheim – der dritte Ort, wie die Soziologen sagen.“ Auf alle Fälle solle der „Mehrwert für die Stadt“ im „Carl August“ wieder geschaffen werden. Schließlich gebe es in Jena genug Orte, wo sich kommerzielle Kultur genießen lasse – nur eben nichts wie die „Insel“ für „die Leute ohne Kohle“.

Im Frühjahr sollen „auf alle Fälle“ die ersten öffentlichen Veranstaltungen laufen. Nach Leders Kenntnis geht noch im ersten Halbjahr ein Flächentausch über die Bühne, so dass das „Carl August“-Areal nicht mehr zum Kreis Weimarer Land, sondern zur Stadt gehört. Ganz wichtig: Die „Insulaner“ setzen darauf, dass der alte Parkplatz nicht als Wald umgenutzt wird. „Der Platz ist evident für unsere Nutzung. Wir brauchen so viele freie Plätze wie möglich.“ Vermutlicht setzt Leder dabei auf das gute Miteinander von „Insulanern“ und Stadtverwaltung in den letzten Monaten, schließlich sei das „ein super Beispiel für Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene“ gewesen.