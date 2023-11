Integrationspreis für Firmen der Region Jena

Jena Sozialministerin Heike Werner übergibt Ehrungen

Die drei Gewinner des diesjährigen i-work-Business Award für Jena und die Region stehen fest. Den Preis in der Kategorie „Großunternehmen“ erhielt die „Mewa Textil-Service SE & Co. Deutschland OHG“ aus Jena, in der Kategorie „kleine und mittelständische Unternehmen“ wurde die „QSIL Metals Hermsdorf GmbH“ ausgezeichnet, und der Preis für Firmen in „Handwerk und Dienstleistungen“ ging an die „Truck-Center-Jena GmbH“. Der i-work-Business Award – interkultureller Unternehmenspreis für Jena und die Region – zeichnet Unternehmen aus, die vorbildhaft internationale Mitarbeitende gewinnen und im Team integrieren. Die Auszeichnung wurde zum siebten Mal von der Wirtschaftsförderung Jena (JenaWirtschaft) gemeinsam mit Partnern vergeben. Zum ersten Mal waren auch die Städte Hermsdorf und Kahla dabei. Insgesamt hatten sich elf Unternehmen beworben.

Zwei Azubis aus Vietnam

Besonders freute sich über die Auszeichnung Robert Jahn, Geschäftsführer des Truck-Center-Jena. Der KfZ-Betrieb mit seinen 19 Mitarbeitenden repariert, verkauft und vermietet Nutzfahrzeuge. „Wir haben seit August 2022 zwei vietnamesische Auszubildende für unser Unternehmen gewinnen können“, so Jahn. Ganz nach dem Motto „einfach mal machen, und nicht von Bürokratie abschrecken lassen“, sagte der Truck-Center-Chef. „Um das Ankommen vor Ort gut zu begleiten, stellen wir ihnen einen persönlichen Sprachlehrer zur Seite.“ Denn: Nur wenn persönliche und fachliche Kommunikation möglich isei, klappe die Integration für alle Beteiligten. „Der Mehrwert für uns liegt auf der Hand: Wir gewinnen motivierte Auszubildende und wollen zukünftig noch fester mit einer vietnamesischen Schule zusammenarbeiten“, sagt Robert Jahn. Laut der „i-work“-Jury ist das Truck-Center Jena in Jena-Maua ein vorbildliches Beispiel dafür, dass auch kleine Einheiten internationale Fachkräfte und Azubis integrieren können.

Firma bietet Deutsch-Kurse

Ebenso erfolgreich läuft die Zusammenarbeit in internationalen Teams bei der QSILS Metals aus Hermsdorf. Die Firma ist Spezialist für hochschmelzende Metalle und fertigt mit 160 Mitarbeitenden Komponenten für Medizin sowie Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen wirbt gezielt mit Social-Media-Kampagnen im osteuropäischen Raum. Mit den daraus folgenden Veränderungen für die Mitarbeiterschaft geht das Unternehmen laut der i-work-Jury bewusst und transparent um: „Wir beziehen unsere Belegschaft von Beginn an mit ein und führen regelmäßig viele intensive Gespräche“, sagte QSILS-Geschäftsführer André Dronhofer. „Dadurch ist die gegenseitige Akzeptanz sehr gewachsen.“ Von Beginn an werden Fachleute mit Migrationshintergrund begleitet. Der soziale Austausch im Kollegium werde gefördert, ebenso bietet das Unternehmen Deutschkurse an. „Auch digitale Angebote helfen uns“, sagt Dronhofer. „Wir bilden grundlegende Schulungen in Arbeitssicherheit per App in mehreren Sprachen ab.“ Ein Gesamtpaket, dass auch die Schirmherrin des i-work-Unternehmenspreises, die Thüringer Arbeitsministerin Heike Werner (Linke), überzeugte: „Die QSILS Metals Hermsdorf GmbH ist Botschafter und Motor von Veränderung. Integration wird im Team gemeinsam gestaltet.“

Multikulti selbstverständlich

Vorbildhaft agiert laut Jury die Gewinnerin der Kategorie „Großunternehmen“, die Firma MEWA Textilservice. Hier sei „das Arbeiten in einem multi-kulturellen Umfeld bereits selbstverständlich geworden.“ Wie Mewa-Werkleiter Andreas Gerlach sagte, bewältige man integrative Herausforderungen gemeinsam: „Wir können im produktiven Gewerbe nur bestehen, wenn wir Vielfalt im Team aktiv fördern und eine inklusive Arbeitsumgebung gestalten, in der sich alle unsere Mitarbeitenden willkommen fühlen“, sagt Gerlach. Die Arbeitssprache sei Deutsch; je nach Aufgabengebiet ist es aber laut dem Mewa-Team in Ordnung, wenn neue Teammitglieder erst einmal mit einem geringeren Kenntnisstand starten und von da aus ihre Sprachfertigkeiten ausbauen. Auch wenn im privaten Bereich Unterstützung benötigt wird, setzen sich Führungskräfte und Kollegium dafür ein.

Plattform für den Austausch

Den Firmen eine Plattform zum Austausch zu geben, sei eines der Ziele des Preises, sagt Wilfried Röpke, Chef der Wirtschaftsförderung. „Die Firmen aus Jena und dem Umland können hier aus erster Hand erfahren, was für ein erfolgreiches Miteinander wichtig ist und welche Maßnahmen und Strategien gut funktionieren“.