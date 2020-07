Der historische - aber nach wie vor gültige Bebauungsplan - für die Südwestvorstadt. Die grüne Markierung kennzeichnet grob den Bereich, in dem das Umlegungsverfahren stattfinden soll.

Intensive Gespräche? Ein Jenaer Anlieger bestreitet dies

Das Umlegungsverfahren in der Südvorstadt nimmt seinen Lauf. Der Stadtrat gibt grünes Licht für ein Verfahren, das Privatgrundstücke im Bereich Magdelstieg, Döbereiner Straße, Am Birnstiel neu ordnet. Bei der Sitzung blieben aber Fragen offen – vor allem die Frage, wie intensiv die Beteiligung der Anlieger im Vorfeld war. Wegen der sich abzeichnenden Nichteinigung der privaten Eigentümer will die Stadt nämlich das aufwändige, mehrjährige Verfahren starten.

