Nachdem Jun Wang (Mitte) dieses Jahr beim Deutschen Debattierwettbewerb in der Kategorie "Deutsch als Fremdsprache" gewonnen hat, möchte er nächstes Jahr in der Kategorie der deutschen Muttersprachler gut abschneiden. Yi He und Erik Thierolf sind ebenfalls leidenschaftliche Debattierer und unterstützen ihn dabei.