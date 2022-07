Das i vom einstigen Logo am Intershop-Turm leuchtet nun auf der Dachterrasse.

Intershop leuchtet wieder: Pionier des Onlinehandels feiert 30-Jähriges in Jena

Jena. Intershop hat eine Wachstumsbranche in Thüringen begründet. Zum 30-Jährigen wird Symbolträchtiges in Betrieb gesetzt.

Das „i“ von Intershop leuchtet wieder – als Höhepunkt der Party zum 30-Jährigen des Jenaer Unternehmens: einst hoch über der Stadt am Turm, nun am neuen Firmenstandort in der östlichen Jenaer Innenstadt.

Vorstand Markus Klahn begrüßte am Donnerstagabend 220 Mitarbeiter und Gäste zur Jubiläumsfeier. Auch die Gründer waren zu der Party gekommen. Stephan Schambach, Karsten Schneider und Wilfried Beeck hatten die später umbenannte Netconsult Communications 1992 gegründet und zunächst mit Computern gehandelt. So stattete das Unternehmen beispielsweise Schulen mit Rechentechnik aus.

Erste Intershop-Software im Jahr 1994 vorgestellt

Vorstand Markus Klahn eröffnet am Donnerstagabend die Feier zum 30-Jährigen von Intershop. Foto: Tino Zippel

Parallel dazu startete die Entwicklung der Intershop-Software zum Handel im Netz, deren erste Version die Jenaer im Jahr 1994 vorstellten. Die Vorreiter im elektronischen Handel entschlossen sich, nicht nur in andere Länder zu expandieren, sondern das Unternehmen an die Börse zu bringen. 1998 startete die Aktie bei 51,13 Euro und kletterte bis 2001 auf 2105 Euro. Doch der Einbruch des Neuen Marktes machte auch vor Intershop nicht halt, was viele Aktionäre ein Vermögen kostete.

Heute notiert das Papier bei 3,56 Euro. Nach vielen Strategiewechseln ist das Unternehmen heute wirtschaftlich auf dem steigenden Ast. Die Jenaer haben von einmaligen Lizenzverkäufen umgestellt auf Lösungen via Cloud, bei denen Kunden kein eigenes Rechenzentrum betreiben müssen. Die Verträge sichern langfristig Einnahmen. Der Aufwärtstrend soll auch 2022 anhalten. Klahn verkündete, dass just am Tag der Feier ein neuer Kunde unterschrieben habe.

Branche mit 4000 Beschäftigten in Jena

Intershop hat heute 340 Mitarbeiter. In der Hochphase Anfang der 2000er Jahre waren es 1200. Doch die damaligen Umwälzungen begründeten eine vielfältige IT-Industrie in der Stadt: 4000 Beschäftigte zählt die Wachstumsbranche.

