Corona-Inzidenz leicht rückläufig in Jena: Weitere Fälle in Seniorenheimen

Jena. Die Stadt Jena meldet 33 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht.

Die Stadt Jena hat am Sonntag 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Freitag waren es 126 und am Samstag 128 Fälle.

In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind nach Angaben der Stadt Infektionen oder Folgefälle aufgetreten:

Kita Jenzigblick,

Kita Weltentdecker,

Kita Spatzennest,

Kita Pusteblume,

Galileo-Schule,

Schillerschule,

Universaale,

Nordschule,

Trießnitz-Schule,

Sportgymnasium,

Stoyschule.

Ferner seien in zwei Pflegeheimen Einzelfälle aufgetreten. Auch in zwei Gemeinschaftseinrichtungen sei es zu Infektionen gekommen.







Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 1795



davon in den vergangenen 24 Stunden: 33



stationäre Fälle: 35



davon auf Intensivstation: 5



Hospitalisierungsinzidenz: 2,7



prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 30,7 Prozent



Infektionen der vergangenen sieben Tage: 701 (Vortag: 782)



Sieben-Tage-Inzidenz: 643,0 (Sonntag: 706,2 Samstag: 684,5)



Infizierte seit dem 14. März 2020: 7349



Verstorbene insgesamt: 97



Genesene insgesamt: 5457 (+21)

Korrigiert werden müssen die Angaben der Stadt zum Impf-Angebot im VIP-Zelt des Stadions: Hier wird am Dienstag von 15 bis 20 Uhr (und nicht von 10 bis 15 Uhr) mit Biontech geimpft.