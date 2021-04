Inzidenzwert im Saale-Holzland knapp unter 200

Jena/Saale-Holzland. Stadt Jena und der Landkreis melden 39 neue Coronafälle.

Neue Infektionsfälle und Inzidenzwerte, die über 100 liegen: Die Corona-Lage in Jena und dem Saale-Holzland bleibt angespannt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena wurden am Freitag bis 24 Uhr 22 neue Infektionen gemeldet. 31 Personen konnten nach Angaben der Stadtverwaltung als genesen eingestuft werden. Insgesamt gebe es 439 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liege bei 119,5 (Vortag: 123,3).

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden am Freitag 17 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 sei damit auf 3938 gestiegen. Davon sind 353 Fälle noch aktiv, 3585 sind beendet. 1906 Menschen im Landkreis befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung derzeit in Quarantäne, für 14.613 ist die Quarantänezeit beendet. Der Inzidenzwert sei auf 198,9 gesunken.