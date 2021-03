Jena. Zudem wurde die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen korrigiert.

Inzidenzwert in Jena liegt jetzt unter 50

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena wurden am Mittwoch bis 24 Uhr neun neue Corona-Fälle gemeldet. Nach weiteren Abstrichen in Kindergärten sei lediglich ein positiver Fall nachgewiesen worden.

Die weiteren Fälle verteilen sich nach Angaben des Rathauses auf den Sportbereich und das berufliche Umfeld. 38 Personen seien weiterhin als genesen eingestuft worden.

Eine Person sei aus der Liste der an oder mit Covid-19 Verstorbenen gestrichen worden. „Die Todesursache wurde fehlerhaft eingetragen“, hieß es am Donnerstag in einer Presseerklärung. Die Anzahl der Verstorbenen wurde dadurch auf 61 Fälle korrigiert.

Die Statistik für Jena:

Anzahl aktiver Fälle: 190

davon in den vergangenen

24 Stunden: 9

stationäre Fälle: 8

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der vergangenen

sieben Tage: 49

Sieben-Tage-Inzidenz

für Jena: 45,4

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3072

Gestorbene insgesamt: 61

Genesene insgesamt: 2820

davon in den vergangenen

24 Stunden: 38

Quarantänezahl (Stand

16. März): 612