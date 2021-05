Inzidenzwert in Jena weiter unter der Marke 35

Jena. In der Universitätsstadt wurden sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Auch wenn der Fachdienst Gesundheit dem Robert-Koch-Institut am Mittwoch bis 24 Uhr sieben neue Corona-Infektionen gemeldet hat, wurden nach Angaben der Stadtverwaltung die 50er- und die 35er-Marken der Sieben-Tage-Inzidenz nun an zwei Werktagen in Folge unterschritten.

Gleichzeitig hätten 29 Personen als genesen eingestuft werden können.

„Ein Fall trat in einem Seniorenheim auf, die weiteren im familiären und beruflichen Umfeld“, erläutert Rathaussprecher Kristian Philler den Hintergrund der neuen Infektionen.

Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 219

davon in den vergangenen 24 Stunden: 7

stationäre Fälle: 12

davon schwere Verläufe: 6

Infizierungen der vergangen sieben Tage: 36 (Mittwoch: 33)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 32,3 (Mittwoch: 29,6; Dienstag: 51,2)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 4323

Verstorbene insgesamt: 75

Genesene insgesamt: 4029

davon in den vergangenen

24 Stunden: 29

Personen in Quarantäne: 669 (Stand 26. Mai)

Weitere Informationen unter www.jena.de/corona