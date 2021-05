Inzidenzwert liegt in Jena bei 23,4

Jena. In der Stadt wurden drei neue Corona-Infektionen gemeldet, davon eine in einer Pflegeeinrichtung.

Die 50er- und die 35er-Marken der Sieben-Tages-Inzidenz wurden am Freitag an drei Werktagen unterschritten: Der Wert liegt jetzt bei 23,4. Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Donnerstag bis 24 Uhr drei neue Corona-Infektionen gemeldet. Ein Fall trat nach Angaben des Rathauses in einer Pflegeeinrichtung auf, die weiteren im familiären Umfeld. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 216



davon in den vergangenen 24 Stunden: 3



stationäre Fälle: 11



davon schwere Verläufe: 5



Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 26



Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 23,4 (Donnerstag: 32,3; Mittwoch: 29,6)



Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 4326



Verstorbene insgesamt: 75

Die Zahl der stationären Corona-Patienten am Universitätsklinikum Jena bewegt sich in dieser Woche zwischen 33 und 30. Zwischen 22 und 19 von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt.

Das könnte Sie auch interessieren: