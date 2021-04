Irgendwie ist nichts los

Thomas Beier über zwei Geburtstagskinder und Jena-West.

Aufgrund der starken Fanbasis, die Multitalent Rainald Grebe in Jena besitzt, sind Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag an dieser Stelle absolut angemessen!

Rainald Grebe verbrachte seine Anfangsjahre als Schauspieler und Dramaturg am Jenaer Theaterhaus. Legendär waren spätere Auftritte bei der Kulturarena mit dem Thüringen-Lied, in dem er das Land ohne Prominente und mit Dagmar Schipanski besang. Seiner neuen Heimatzeitung, der „BZ Berlin“, sagte Grebe jetzt mit Blick auf die Lockdown-Folgen für die Kultur: „Live auftreten? Ich weiß nicht mehr, wie das geht.“

Über Jena-West hat Grebe noch kein Lied gemacht. Aber es mehren sich Leserhinweise, dass dort auch nicht so viel los ist. Und das liegt nicht nur am Lockdown. Es gibt weder Straßenbahngleise noch einen Bahnhof, denn der Westbahnhof steht ja in Jena-Süd. Zum Shoppen haben die Westler nur das „Norma“, es fehlt ein Jugendklub, und das Bachstraßen-Areal taugt als Entree zum Westviertel derzeit auch nicht.

Wie geht es dort weiter nach dem Umzug der Klinik? Hier passt dann mehr eine Liedzeile von Herbert Grönemeyer (gerade 65 geworden): „Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt.“ Wobei das Bachstraßenareal ja fast schon Innenstadt ist. „Viel besser, als man glaubt“, sind in jedem Fall Leutraquelle und Westsportplatz.