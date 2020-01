Irgendwo im nirgendwo: Jena war einst Namensgeber für eine Stadt im Süden der USA

Dass uns jetzt Bilder erreichten, ist der Familie Lohfeld und ihren Thüringer Wurzeln zu verdanken.

Die Familie lebt seit anderthalb Jahren in Lawrence in Kansas und war neugierig auf jenes Jena im Süden der USA. Foto: Lohfeld

Die Lohfelds, das sind Alannah (13), Aleisha (11), Amelia (10) und Mutter Kathleen (42) sowie Ehemann Stefan Lohfeld. Während er aus Bremen stammt, wuchs sie in Schleuskau – einem Ortsteil der Gemeinde Frauenprießnitz – auf. 1997 machte sie ihr Abitur am Angergymnasium, später ging es hinaus in die Welt.

Eigentlich wollten sie und ihr Mann nur ein Jahr im Ausland leben. „Nachdem wir 16 Jahre in Galway in Irland gewohnt haben, hat mein Mann durch einen Konferenzbesuch eine Professorenstelle an der School of Dentistry UMKC in Kansas City angeboten bekommen. Und wir haben den Schritt gewagt und sind in den Wilden Westen gezogen.

Ein Gemischtwarenladen und die Bank of Jena um 1900. Foto: Lohfeld

Mein Mann ist Ingenieur und Wissenschaftler für Biomaterial Science. Meine Hoffnung ist, dass er irgendwann mal eine Position in Jena angeboten bekommt“, schreibt Kathleen Lohfeld in einer Mail. „Wir haben viele Hürden überspringen müssen und finden die Entfernung von Deutschland und unseren Familien und Freunden nicht immer einfach. Das extreme Wetter und vor allem das Essen ist natürlich die größte Herausforderung für uns alle.“

Die Giants sind eine Alumni-Vereinigung der High-School. Foto: Lohfeld

Die Kleinstadt mit heute etwa 3400 Einwohnern wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und nach der thüringischen Universitätsstadt Jena benannt. Am 1. Mai 1904 traf der erste Personenzug ein. In der Nähe wurde ein kleines Hotel betrieben und 1905 die Zeitung „Jena Times“ gegründet.