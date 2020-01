Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Irritation wegen Stichflamme über der Kläranlage von Kahla

Zu ungewöhnlichen Fehlalarmen musste die Freiwillige Feuerwehr in Kahla zuletzt ausrücken. Wie Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) während der Stadtratssitzung am Donnerstag informierte, sahen in den vergangenen Nächten Bürger immer wieder Stichflammen auf dem Gelände der Kläranlage und riefen unter der 112 um Hilfe. Die Leitstelle in Jena alarmierte daraufhin die Feuerwehr von Kahla, der sich das Geschehen vor Ort aber weniger gefährlich darstellte.

Zwar brannte tatsächlich eine Stichflammen, allerdings sei dies so gewollt, sagte Schönfeld. „Es handelte sich um kontrolliertes Abfackeln von Methangas.“

Hochleistungsfaulung stockt noch

Hintergrund sei die neue Hochleistungsfaulung, die in der Kläranlage in Betrieb gegangen ist. Dort gebe es noch technische Probleme mit den Turbinen, weshalb der Zweckverband (ZWA) Thüringer Holzland als Betreiber zu diesen Schritt greifen musste.

Der Bürgermeister hofft, dass die Kameraden der Wehr nicht erneut ausrücken müssen, „die Leitstelle ist jetzt informiert“.

Der Zweckverband ließ in den vergangenen Monaten die neue Zwei-Phasen-Faulung errichten. Mit der Anlage soll künftig Energie selbst produziert sowie Kohlenstoffdioxid-Ausstoß und das Klärschlammvolumen verringert werden. Im Faulturm entsteht Methangas, das im Idealfall zur Stromgewinnung in die Gasturbinen geleitet wird.