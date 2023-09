Ist Jena wirklich verrückt nach Theater?

Jena. Kommentiert: Marketing-Belange zum Spielzeitbeginn

Ist diese These zu steil? – Das Medium Theater gewinnt an Zuspruch, weil Menschen in wachsender Zahl einen Ausgleich suchen zur immer mehr technisierten und von künstlicher Intelligenz durchdrungenen Film- wie auch Musikwelt. Der Streik des Hollywood-Fußvolks weckt solche Gedanken – oder auch der Kälteschauer eines Maestros, nachdem er die mit KI vollendete unvollendete 10. Sinfonie Beethovens gehört hatte.

Jena wäre da gut gewappnet, weil es das hat, was nicht jede ähnlich große Stadt hat: ein eigenes Theaterensemble. Dabei müssen die Jenaer Theaterhäusler überhaupt nicht traurig sein, dass ihnen nicht alle hiesigen Freunde der Mimenkunst über den Weg trauen. Tendenziell sind es ältere Jenaerinnen und Jenaer, die lieber in Rudolstadt, Gera oder Weimar ihren Theaterlüsten frönen. Wenngleich die Theaterhaus-Leute sich gegen das „U 30“-Stigma wehren und auf einen messbaren Kreis älterer Gäste verweisen: Sind schon alle Abo-Kniffe ausgelotet, um noch mehr Ältere zu begeistern?

Möge das Rudolstadt-Abo gröber geschnitzt sein – Schauspiel, Ballett, Orchester –, so fällt auf: Befragte Rudolstadt-Fahrer räumen ein, dass sie sich durch die Abo-Verkettung aufs Experiment einlassen und mitunter positiv überrascht sind über Erkenntnis- und Lustgewinn.

Derweil darf man es als Jena-Bonus verstehen, dass das Ensemble alle paar Jahre komplett wechselt. Das berüchtigte Schmoren im eigenen Stadttheater-Saft – Fehlanzeige. Schon von seinen Wurzeln her kann man dem Theaterhaus zudem keine Hyperintellektualität unterstellen. Nur für Superhirnis, das ist Quatsch. Der Mann, der das Theater 1872 hinterm Gasthaus „Goldener Engel“ bauen ließ, hieß Carl Köhler, war Wirt, Bierbrauer. Und theaterverrückt.