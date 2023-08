Jahresempfang mit Halbzeitansprache bei der Jenaer CDU

Jena. 500 Gäste sahen auf dem Sportgelände in Jena-Lobeda zwei Kandidaten und ein 4:0 gegen Empor Buttstädt

Im Reigen politischer Jahresempfänge hat die Jenaer CDU den vorläufigen Besucherrekord für Jena aufgestellt. Etwa 500 Menschen kamen im Laufe des Freitagabends auf das Sportgelände in der Alfred-Diener-Straße. Dabei erhielten die Christdemokraten Schützenhilfe von den Ü-30-Fußballern des SV Lobeda 77, denn diese spielten zeitgleich gegen die Alten Herren aus Buttstädt, was auch Publikum anlockte.

Außerdem gab es Synergieeffekte durch die parallele Eröffnungsparty für die Lobedaer Schwimmhalle. Gäste der Bädergesellschaft konnten auf dem Heimweg noch einen Absacker nehmen.

In der Halbzeitpause stellte Jenas CDU-Kreisvorsitzender Guntram Wothly zwei Neuverpflichtungen vor: Oberbürgermeister-Kandidat Stephan Wydra und Landtagskandidat Konstantin Freuer. In ihren Statements nahmen beide Rücksicht darauf, dass am Jahresempfang Gäste andere Jenaer Parteien teilnahmen. Sie rissen vorsichtig Themen wie den Fachkräftemangel oder Infrastrukturfragen an.

Guntram Wothly prognostizierte, dass der Turbo noch gezündet wird und der Wahlkampf in Jena spannend wird. Dass zu den Gästen der CDU auch Vertreter des Garagenvereins gehörten, der mit der Stadtverwaltung im Klimaoasen-Streit liegt, kam bei hochrangigen Gästen aus dem Rathaus nicht so gut an. Aber die Abwehrkette hielt; die Gegenspieler wurden umkurvt. Weitere Themen des Abends waren der unter Verschluss gehaltene Aufhebungsvertrag zwischen der Stadt Jena und Ex-Kulturcoach Jonas Zipf, die Linie-42-Offensive der FDP in der nächsten Stadtratsfragestunde und der Bau der Osttangente am Eisenbahndamm. Letzteres geht der CDU nicht schnell genug.

Osttangente: Nach Bällen vorn!

Über das Straßenbauprojekt konnten Besucher beim Verlassen des Sportplatzes durch Einwurf von Tischtennisbällen mit Ja oder Nein abstimmen. Die Überraschung blieb aus. Das Votum war so klar wie das 4:0 der Lobedaer Freizeitfußballer gegen Empor Buttstädt.