Jahresrückblick für Jena: Die Kommunalpolitik unter der Lupe

Nur wenige Monate liegen zwischen Jubel und Trübsal: Zumindest für Jenas Grüne, die nach der Kommunalwahl auf Wolke 7 schweben und zur Landtagswahl weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. So kann es kommen, wenn der Wähler falsch eingeschätzt wird und man glaubt, die Klimapolitik sei ein politischer Selbstläufer.

Überhaupt: Von der wiedererstarkten Fraktion, die nach der Kommunalwahl auf neun Sitze kommt, kann sich die Partei aktuell nicht viel kaufen. Das liegt vor allem an der Stadtspitze, die angesichts wechselnder Mehrheiten taktisch klug agiert.

Anders gesagt: OB Thomas Nitzsche (FDP) macht vieles bislang richtig, um jenseits aller Pflichten zu gestalten – auch wenn die anstehenden Investitionen den Rhythmus vorgeben und der Alltag von der Pflicht, nicht von der Kür bestimmt wird.

Der städtische Haushalt: die Königsdisziplin der Kommunalpolitik

Nitzsche dürfte noch heute enthusiasmiert davon sein, auf eine Wahl der Beigeordneten durch den alten Stadtrat gedrängt zu haben – angesichts einer rechnerisch vorhandenen linken Mehrheit wäre das Ergebnis nach der Kommunalwahl ein anderes gewesen.

So stützen CDU, FDP und SPD die Stadtspitze, wobei es für die Sozialdemokraten ein Vabanquespiel bleiben dürfte: der Spagat zwischen den wirtschaftlichen Interessen und einer guten und gerechten Sozialpolitik.

Jenseits der Niederungen der Kommunalpolitik wird sich 2020 zeigen, was wechselnde Mehrheiten im Stadtrat wert sind: Spätestens in der zweiten Jahreshälfte geht es um den nächsten Doppelhaushalt, und der Etat ist bekanntermaßen die Königsdisziplin der Kommunalpolitik. Wer gestalten will, benötigt Mehrheiten.

Während im Rathaus weiterhin auf Wachstum als Heilversprechen gesetzt wird, sehen außerparlamentarische Initiativen wie die „Fridays for Future“ diesen Kurs zunehmend als Problem. Spannend wird die Frage, welchen Standpunkt die Politik einnimmt.