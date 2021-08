Jazz-Time open air im Lobedaer Lisa

Jena. Letztes Sommerkonzert im Stadtteilzentrum Jena-Lobeda

Unter dem Motto „Jazz-Time“ wird am Freitag, 13. August, zum vierten und letzten Sommerkonzert in den Freibereich des Stadtteilzentrums „Lisa“ in Jena-Lobeda eingeladen. Das Programm gestalten das Andres-Böhmer-Duo, Günter Rothhardt (Klarinette, Tenorsaxophon), Wolfgang Drilltzsch (Klarinette, Tenorsaxophon, Altsaxophon) und Ulli Oberländer (Posaune, Piano). Für das von allen Musikern gemeinsam gestaltete Finale konnte Frank Riege gewonnen werden. Es wird kein Eintritt erhoben, aber um Spenden gebeten, die Musikern und Gastronomen helfen.

Freitag, 13. August, 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr; Reservierungen über Tel. 03641/390238 oder h-u.oberlaender@gmx.de