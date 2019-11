Gastwirt Dirk Schneider hat in der Gaststätte Schlegelsberg ein großes Kulturprogramm aufgestellt.

Jazz und Theater gibt’s auf dem Jenaer Schlegelsberg

Munter geht es bei den Veranstaltungen in der Panorama-Gaststätte Schlegelsberg weiter. So kommt es am Donnerstagabend zu dem von vielen Jazzfreunden lang ersehnten Konzert mit der Grande Dame des DDR-Jazz, Uschi Brüning.

Sie hatte sich ja unter anderem auch einen Namen gemacht durch die gemeinsamen Konzert-Touren mit Manfred Krug. So ist es verständlich, dass dieses Konzert bereits ausverkauft ist. Wenn man Glück hat, kann man aber vielleicht noch einige Restkarten ergattern, die zurückgegeben worden sind.

Nächster Höhepunkt ist dann eine Neuheit für den Schlegelsberg. Erstmals gibt es dort ein Theaterstück. Nicht irgendeins, sondern der unsterbliche Schwank „Pension Schöller“ steht am Sonntag, 24. November, 17 Uhr, auf dem Plan. Dargeboten wird das Stück von der Gruppe „Theaterpack“ aus Leipzig auf der Bühne des Schlegelsberg-Saals. Ein Feuerwerk absurder Situationen und jede Menge Lachattacken seien zu erwarten, wie Schlegelsberg-Chef Dirk Schneider verspricht.

Für das Wochenende darauf ist übrigens wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt am Schlegelsberg angekündigt. Ab 15 Uhr geht es am Samstag, 30. November, rund mit vielen Überraschungen für große und kleine Besuche.

Karten für Veranstaltungen am Schlegelsberg unter www.schlegelsberg-jena.de