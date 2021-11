Jena 2022: Lieblingsmotiv fürs eigene Heim

Jena. Der Kalender mit Jena-Motiven ist im Pressehaus am Holzmarkt erhältlich

Ihr Lieblingsmotiv ist auch das Titelbild des OTZ-Benefizkalenders „Jena 2022: Die Stadt von ihren schönsten Seiten“. Steffi Trinks hat den Blick aufs Zentrum als 80 mal 48 Zentimeter großes Bild gewonnen, aufgezogen auf Aluminiumverbundplatten. Sie wählte während der Ausstellung in der Goethe-Galerie das schönste unter den 27 Bildern aus. Der Fotograf und stellvertretende OTZ-Chefredakteur Tino Zippel (links) und der Centermanager Michael Holz überreichten ihr am Freitag den Gewinn. Der Kalender ist im Pressehaus am Holzmarkt und bei Rewe in Winzerla, Jena-Nord und Lobeda-Ost erhältlich. Ein Teil des Verkaufserlöses geht als Spende ans Hospiz Jena.