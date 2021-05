Jena: Vermisster Achtjähriger konnte wohlbehalten aufgefunden werden

An der Saale in Jena-Göschwitz wurde das Schlauchboot aus der Saale geholt, mit dem der auch der Saale-Abschnitt bis zum Burgauer Wehr abgesucht wurde.

Jena. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um die Saale abzusuchen. Dann machte die Polizei den Jungen ausfindig.

Ein Happy End hatte der Sucheinsatz von Feuerwehr und Polizei am Samstag in Jena. Vermisst wurde ein achtjähriger Junge. Das Kind hatte mit dem Fahrrad am Samstagmorgen 8 Uhr, die mütterliche Wohnung in Maua am Jagdberg verlassen. 17.21 Uhr wurde die Feuerwehr von der Polizei damit beauftragt die Wasserrettungsabschnitte der Saale abzusuchen.

Insgesamt 40 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, darunter die Jenaer Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Wehren von Winzerla und Wöllnitz sowie von Camburg. Fünf Boote waren auf der Saale unterwegs. Außerdem kam eine Drohne zum Einsatz.

18.21 Uhr konnte der Einsatz abgebrochen werden, da der Junge von der Polizei ausfindig gemacht worden war. Laut Polizei wurde der Junge bei einem Freund aufgefunden.