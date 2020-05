Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: „Allen war klar, der Hausberg ist ein sensibles Gebiet“

Stadtrat Reinhard Wöckel (Linke) pflichtet seinen CDU-Kollegen in ihrer Kritik an den Baumfällungen an der Otto-Wagner-Straße bei. Auch er sei entsetzt gewesen, nachdem er sich das Gebiet am Wochenende angeschaut habe.

Wöckel war Chef des Stadtentwicklungsausschusses, als ab dem Jahre 2010 intensiver über die Entwicklung des Baugebietes im Stadtrat beraten wurde. „Allen war klar, dass dies ein sehr sensibles Gebiet ist“, sagte der Kommunalpolitiker. Nach seinem Eindruck war der Erhalt des Wäldchens Mehrheitswunsch gewesen. Deshalb kam es zu der Baumschutz-Festsetzung im 2015 beschlossenen Bebauungsplan. Zu dem Zeitpunkt überlagerte vor allem der Streit die politische Debatte, wie das Gebiet für den Kfz-Verkehr am besten erschlossen wird.

Letzte Woche gab es im nördlichen Teil des Gebietes neun von der Stadt genehmigte Baumfällungen, weil der Zustand der Bäume schlecht war. Die Möglichkeit zur Fällung von Bäumen aus Gründen der „Verkehrssicherung“ sah der Bebauungsplan ausdrücklich vor, allerdings war dem eine Erhaltungspflicht vorausgestellt worden. Zudem ist ein so genanntes Geotop im Norden des Gebietes geschützt. Die Gipsschlotten sollten demnach zugänglich bleiben. Jetzt sind die Gipsschlotten eingezäunt.

Das Wäldchen unterhalb des Hausbergviertels (linker Bildteil) in einer Vermarktungsbroschüre der Stadt. Foto: Thomas Beier

Reinhard Wöckel erinnerte gegenüber der Redaktion daran, dass Jena den „Klimanotstand“ ausgerufen habe. Nun sei dies einerseits sicher eine symbolhafte Entscheidung gewesen, andererseits gab es aber breiten Konsens über das Maßnahmepaket hierzu. Eine Konsequenz hieß: Entscheidungen der Stadt müssen auch an der Klimafrage gemessen werden.

An der Durchsetzbarkeit der Baumerhalt-Klausel äußerte die Stadtverwaltung bereits 2014 Zweifel. Im vom Stadtentwicklungsdezernat verfassten 26-seitigen Umweltbericht heißt es: „Ein Teil der Gehölze (...) sind im Bebauungsplan als zum Erhalt festgesetzte Gehölzstruktur auf den privaten Baugrundstücken ausgewiesen. Inwieweit der dauerhafte Erhalt damit gesichert ist, bleibt abzuwarten.“