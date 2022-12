Jena als neues Zuhause

Jena. Koppe zieht positive Bilanz. Stadt Jena hält an Ausbildungsprämie fest

Unter dem Motto „Jena und Du – das matcht“ und „In Jena neu verlieben“ warb die Stadtverwaltung dafür, den Hauptwohnsitz in Jena anzumelden und begrüßte die neuen Studierenden und Auszubildenden zum Wintersemester in der Stadt. Auch in diesem Jahr wurde die studentische Kommunikationsagentur „Goldene Zwanziger“ mit der Durchführung der Kampagne beauftragt.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren konnten die „Goldenen Zwanziger“ die Hauptwohnsitzkampagne wieder mit verschiedenen Aktionen auf dem Campus in Präsenz bewerben. Insgesamt verzeichnete die Stadt Jena vom 1. Oktober bis zum 31. November 1940 Neuanmeldungen, von denen 1479 Zugezogene ihr Kreuz für den Hauptwohnsitz setzten und damit Jena zu ihrem neuen Zuhause erklärten.

Jährliche Mehrerträge von 1665 Euro

Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) zieht eine erfreuliche Bilanz: „Mit diesem Ergebnis können wir nach den vorangegangen Coronajahren und vor dem Hintergrund der sinkenden Studierendenzahlen zufrieden sein. An unserem positiven Anreizsystem der Ausbildungsprämie von 120 Euro wollen wir weiter festhalten.“

Man wolle damit einen Beitrag dazu leisten, den Wissenschaftsstandort mit Friedrich-Schiller-Universität und Ernst-Abbe-Hochschule weiter zu stärken und dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Für jeden zusätzlichen Einwohner steigen die Landeszuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich: die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben steigen 2023 pro Einwohner um 985 Euro, die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben um 501 Euro, und der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis um 179 Euro. Somit seien jährliche Mehrerträge von 1665 Euro pro neuer Bürgerin und neuem Bürger zu erwarten.