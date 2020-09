Jena: Alte „Göhre“ im neuen Glanz

Nach monatelanger Sanierung ist der Blick endlich auf die sanierte Fassade freigegeben. Putzarbeiten waren ebenso angesagt wie Restaurierungs-Maßnahmen am Fachwerk. Die meisten Fenster mussten nur gestrichen, lediglich neun ausgetauscht werden.

Am 18. September soll dann auch das Gerüst auf der anderen Seite fallen, also an der Neuen Göhre in der Saalstraße, kündigt Museumsdirektor Ulf Häder an. Dann werde auch der Rest des Gerüstes am Markt abgebaut.

Vor allem die Seite zum Markt sei nach Ansicht der Experten stark angegriffen gewesen und habe dringend saniert werden müssen. Das sei nun zusammen mit den anderen Fassadenseiten geschehen. Die alte Göhre gehört mit der um 1500 errichteten Fassade zu den ältesten erhaltenen Jenaer Häusern.