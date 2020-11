Jena: Auch über 65-Jährige kaufen mehr online ein

Die Innenstadt von Jena wird als attraktiv bis sehr attraktiv bewertet. Zumindest haben dieser Aussage etwa drei Viertel der befragten Passanten einer Umfrage zugestimmt. Dieser Einschätzung folgt auch Sebastian Henn, Projektleiter der City-Studie und Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeographie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena: „Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Innenstadt trotz eines leicht negativen Trends seit 2008 weiterhin überwiegend positiv wahrgenommen wird.“

Handlungsempfehlungen für Jena

Gleichzeitig benennt die Studie 15 Handlungsempfehlungen. So sollte der stationäre Einzelhandel durch Vernetzung analoger und digitaler Dienste gestärkt werden. „Auch die Zielgruppe der über 65-Jährigen kauft immer häufiger online ein. Darauf muss sich der Einzelhandel stärker einstellen als bisher“, so Anika Zorn, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, die zusammen mit Björn Braunschweig und Matthias Hannemann die Studie durchführte.

Der Ausbau von Alternativen zum motorisierten Individualverkehr ist ein weiterer Wunsch vieler Passanten. Dazu zählen das mittlerweile bereits umgesetzte intelligente Parkleitsystem. In den mehr als 2000 benannten Verbesserungsvorschläge werden die Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, Grünflächen, Gastronomie und mehr kulturelle Angebote genannt.