Jena: Beirat soll auch für Fußgänger kommen

Mehr Auto oder mehr Fahrrad? Das bleibt eine hitzige Debatte in Jena. Doch die mehrheitliche Meinung scheint beides zu wollen. Und auch die FDP-Fraktion im Jenaer Stadtrat setzt weiter auf einen Ausgleich der Interessen, auf „mehr Verkehrsgerechtigkeit“, wie es Stefan Beyer von den Liberalen formuliert. Ganz in diesem Sinne will seine Fraktion am 10. November eine Beschlussvorlage einbringen, wonach das Radverkehrskonzept fortgeschrieben werden soll.

Dieses Gesamtkonzept gebe es zwar schon seit 2012, und im Frühjahr sei es auch noch einmal im Stadtrat thematisiert worden, sagt Beyer. Aber an der Umsetzung habe es bislang gehapert. So soll der nun vorliegende Antrag den Oberbürgermeister beauftragen, das Konzept von 2012 fortzuschreiben. Konkret geht es um eine bessere Wegeführung für Radfahrer durch die Innenstadt sowie in den Nord-Süd- und Ost-West-Richtungen.

Johannisstraße soll von Radverkehr entlastet werden

Dabei sollten die Wege für Radler und Fußgänger, wo es geht, mehr entflochten werden. Ein Beitrag dazu wäre die Herausnahme des Radverkehrs aus der Johannisstraße. So sollte die Fahrrad-Trasse vom Campus kommend in die Kollegiengasse münden und weitergeführt werden über Unterm Markt bis in die Unterlauengasse, von wo sie dann über die Saalstraße weiter nach Jena-Ost verlaufen kann. Das bedürfe auch einer eindeutigen Ausschilderung.

Die FDP habe auch bereits Zustimmung von den Radfahrer-Vertretungen signalisiert bekommen, sagt Beyer. Was eventuell noch zu schaffende Fahrrad-Abstellflächen angeht, so sei man dafür offen. Was man aber ebenfalls im Blick behalten sollte, sei die Interessenvertretung der Fußgänger. Vermehrt erhalte man Hinweise, dass deren Interessen zu wenig berücksichtigt würden. Deshalb sollte neben dem Kfz-Beirat beim Stadtrat auch einer für Fußgänger eingerichtet werden.

Beyer macht zudem auf die Gruppe der E-Bike-Fahrer aufmerksam, die gerade in den Hanglagen immer öfter unterwegs seien.