Jena-Bilder sagen mehr als Orte

Auf seinen Entdeckungstouren fängt der stellvertretende Chefredakteur der OTZ, Tino Zippel (Mitte), die Saalestadt aus immer neuen Blickwinkeln in Fotografien ein. Von Oktober bis November konnte man bei der Ausstellung „Bilder sagen mehr als Orte“ in der Goethe-Galerie seine großformatigen Fotos betrachten und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Sandra Sterling konnte es gar nicht glauben. Sie ist die Gewinnerin des Hauptpreises und konnte am Montag ihre Lieblingsfotografie im Wunschformat mit nach Hause nehmen. Die Stadtansicht in Orangetönen, fotografiert vom Jenzig aus, wird nun einen Platz in ihrer Wohnung finden. Übergeben wurde der Hauptpreis vom Fotografen persönlich und vom Centermanager der Goethe-Galerie Michael Holz.

Wer ebenfalls gern einige der außergewöhnlichen Jena-Bilder zu Hause hätte, kann den Kalender „Jena 2023 – die Stadt von ihren schönsten Seiten“ in den Größen von A2 bis A5 im Pressehaus Jena, an der Centerinfo der Goethe-Galerie und in den Rewe-Märkten Neue Mitte, Lobeda-Ost, Winzerla und Jena-Nord erwerben. Ein Teil des Kalender-Erlöses wird an das Hospiz Jena gespendet.