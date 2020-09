In der Dornburger Straße soll in Etappen bis November 2021 gebaut werden.

Ortsteilrat Jena-Nord befürchtet Verkehrskollaps wegen paralleler Baustellen und will grundsätzliche Veränderungen

Der Ortsteilrat Jena-Nord legt nach. Seine Klage über Informationsdefizite bei Stadtwerke-Baumaßnahme in der Dornburger Straße und in der Kuithanstraße aus der letzten Woche ergänzt er jetzt um den Wunsch, die Baustellenkoordination in Jena insgesamt auf den Prüfstand zu stellen.