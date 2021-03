Jena: CDU kritisiert Linke nach Randale

Die CDU kritisiert den Umgang der Linkspartei mit linker Gewalt in Jena. Diese hatte sich als letzte der Jenaer Parteien zu den Randale vom Wochenende geäußert und die Zerstörungen in der Innenstadt als Vandalismus eingeordnet.

Damit spiele die Partei die Vorfälle zu jugendhaftem Rowdytum herunter, kritisiert CDU-Chef Guntram Wothly: „Ich halte das für gefährlich, denn damit soll die politische Motivation und die ideologische Herkunft der Täter aus dem linken Milieu verschleiert werden.“ Aus Sicht der CDU stellten die jüngsten Übergriffe ein trauriges Beispiel dafür dar, wie alltäglich linke Gewalt in Jena geworden ist.

„Linke Extremisten fühlen sich hier sehr wohl“

„Der Anschlag am Intershoptower, die linken Krawalle im November, ins Krankenhaus geprügelte Verbindungsstudenten, und nun die Angriffe auf Geschäfte in der Innenstadt – all das sind Belege, dass sich linke, gewaltbereite Extremisten inzwischen hier sehr wohl fühlen“, sagt Wothly.

Die Christdemokraten wollten dies nicht hinnehmen und fordern sowohl den politischen Schulterschluss, als auch die entschlossene Strafverfolgung.