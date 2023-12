Jena CDU trauert um Wolfgang Schäuble

Jena. Guntram Wothly nennt den am Dienstag verstorbenen Politiker einen „großartigen Staatsmann“.

Mit großer Anteilnahme hat der CDU-Kreisverband Jena die Nachricht vom Ableben des ehemaligen CDU-Bundesvorsitzenden Wolfgang Schäuble aufgenommen. Der Politiker war am 26. Dezember im Alter von 81 Jahren seinem Krebsleiden erlegen.

Der CDU-Kreisvorsitzende Guntram Wothly würdigte den langjährigen Bundesminister und Bundestagspräsidenten als einen großartigen Staatsmann, der als prägender Christdemokrat die deutsche Gesellschaft über viele Jahrzehnte auf einzigartige Weise bereichert habe. „Wolfgang Schäuble absolvierte sechs Amtsperioden als Bundesminister und war 51 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Nie in der Geschichte hat ein Politiker länger einem deutschen Parlament angehört. Er steht wie kein zweiter für Stabilität, für Kontinuität und für vernunftgeleiteten Pragmatismus“, sagt Wothly.

„Schäuble hat an die Wiedervereinigung stets geglaubt“

Diesem an Vernunft, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit orientierten Politikverständnis entsprang seine Finanzpolitik, die für immer mit seinem Namen verbunden sein wird. „Die strikte Einhaltung der verfassungsmäßigen Schuldenbremse, eine strenge Haushaltsdisziplin und die unbeugsame Prinzipientreue sind sein Vermächtnis, das wir gerade in Zeiten der Krise und der vielseitigen Ausgabenwünsche nicht allzu leichtfertig in den Wind schlagen sollten“, sagt Wothly und erwähnt aktuelle bundespolitische Debatten. Gerade den Ostdeutschen bleibe Wolfgang Schäuble als Mitarchitekt der Deutschen Einheit in bleibender Erinnerung. Schäuble sei einer derjenigen gewesen, die stets an die Wiedervereinigung geglaubt und entgegen aller Widerstände beharrlich auf sie hingewirkt haben.