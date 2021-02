Jena. Eine gesamte Schicht befindet sich in Quarantäne.

Jena: Corona-Fall in Rettungswache Göschwitz

Wegen eines Corona-Falls befinden sich Mitarbeiter der ASB-Rettungswache in Göschwitz derzeit in Quarantäne. Wie Stadtsprecher Kristian Philler bestätigte, trifft das auf eine Schicht zu. Ein anderer Träger unterstütze derzeit die Versorgung. Corona-Blog: Ramelow kündigt Stufenplan für Thüringen an - Bachwochen fallen erneut aus