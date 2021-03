Jena: Damit der 350-Millionen-Zeiss-Neubau keine Wundertüte wird

Jena. Der Durchführungsvertrag mit der Stadt Jena ist unterschriftsreif und wird diese Woche Thema im Stadtrat. Es geht um Gebäude, neue Straßen, Lärmschutz und mehr.

Diese Woche will der Stadtrat für den Zeiss-Komplex an der Otto-Schott-Straße Nägel mit Köpfen machen. Wichtiges Dokument für das acht Hektar große Baugelände ist der so genannte Durchführungsvertrag. Das 30-seitige Papier will Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) mit Vertretern des Unternehmens Zeiss abzeichnen. Es ist eine Art Liefervertrag zur neuen Carl-Zeiss-Promenade.