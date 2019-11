Peter Elsner, Direktor der Klinik für Hautkrankheiten am UKJ, freut sich, dass seine Patienten nun von modernsten Lasertherapien profitieren dank der Kooperation mit dem Wave-Laserzentrum, in dem Fachärztin Christine Zollmann (l.) tätig ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Dank Laser zu gesunder Haut

Patienten der Klinik für Hautkrankheiten am Universitätsklinikum können nun von modernsten Lasertherapien profitieren. „Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die medizinische Versorgung und Beratung unserer Patienten durch einen zur Lasertherapie qualifizierten Arzt“, sagt Klinikdirektor Peter Elsner.

Darüber hinaus biete die Klinik auch medizinisch-ästhetische Leistungen an. Die Lasertherapie spiele nicht nur bei der Therapie eine wichtige Rolle, sondern auch bei Forschung und Lehre, betont Elsner. Studenten und Ärzte in Weiterbildung müssten die Möglichkeit haben, moderne lasertherapeutische Verfahren in der Praxis kennenzulernen. Ermöglich werde dies durch eine Kooperation mit dem Wave-Laserzentrum im Postcarré in der Innenstadt.