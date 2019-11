Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena demonstriert gegen rechte Hetze und Gewalt

Mit dem Projekt „Klang der Stolpersteine“ gedenken Jenaer Bürger am 9. November, dem Tag der Reichspogromnacht, gemeinsam den Opfern des Nationalsozialismus. In der Geburtsstunde dieser politisch-künstlerischen Aktion vor drei Jahren sei es darum gegangen, gegen eine Nazi-Demo aufzutreten: „Wir wollten als starke Zivilgesellschaft friedlich demonstrieren und uns die Stadt zurückerobern“, sagt Hobbymusiker Ekkehard Schleußner.

Als der Direktor der Jenaer Uni-Frauenklinik gefragt wurde, ob er sich am „Klang der Stolpersteine“ beteiligen wollte, habe er keine Sekunde gezögert. Seitdem ist er jedes Jahr dabei – aus Überzeugung: „Ich möchte meinen Enkeln in die Augen sehen und sagen können: Ich habe gehandelt und bin aktiv gegen Hetze und Gewalt eingetreten.“

Seit Ende der 70er Jahre spielt Ekkehard Schleußner Bandoneon, ein Handzuginstrument ähnlich einem Akkordeon: „Es war Learning by Doing mit meiner Studentenband, die deutschen Folk gemacht hat“, erinnert er sich. Beim diesjährigen „Klang der Stolpersteine“ wird er vor der Gedenktafel am Haus in der Schillerstraße 4 auftreten, wo an 14 Jenaer Bürger erinnert wird, die 1938 der sogenannten „Polenaktion“ zum Opfer fielen.

Verschmelzen wird der „Klang der Stolpersteine“ traditionell wieder mit der offiziellen Gedenkveranstaltung der Stadt Jena und des Arbeitskreises Judentum. Dann wird an allen 21 Stolpersteinen sowie an 20 weiteren Orten in Jena zur selben Zeit das jiddische Lied „Dos Kelbl (Donnaj, Donnaj, Donnaj)“ gespielt und gesungen. „Das ist der große Höhepunkt und ein unglaubliches Symbol für gelebte Demokratie.“

„Klang der Stolpersteine“ am Samstag, 9. November. 17 Uhr: Lampionumzug im Damenviertel, Walkact vom Holzmarkt zum Westbahnhof, 17.45 Uhr: Konzerte an 41 Orten in der Stadt, 18.15 Uhr: Ortsübergreifende Aufführung von „Dos Kelbl“, 18.20 Uhr: Umzug zum Westbahnhofvorplatz mit anschließender Gedenkveranstaltung, 20 Uhr: Abschluss auf dem Marktplatz.

Weitere Informationen unter www.klang-der-stolpersteine.de