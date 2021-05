Gedenken an George Floyd in der Johannisstraße in Jena.

Jena. Anlass war der erste Todestag von George Floyd.

Eine Reihe von Vereinen und Organisationen erinnerte am Montag in der Johannisstraße in Jena an den Todestag von George Floyd. Dabei ging es auch um die Todesopfer rassistischer Gewalt in Deutschland.

Ein Jahr ist es her, dass der Afroamerikaner Floyd von einem weißen Polizisten ermordet wurde. Der Fall sorgte weltweit für Empörung und entfachte eine Diskussion über Rassismus: auch in Deutschland.