Jena: Die Samtpfoten Blacky und Tilda wollen schmusen

Jena. Der Jenaer Tierschutzverein dankt allen Spendern.

Ein schwarzer Kater wurde völlig verwahrlost in der Nähe von Orlamünde gefunden und hat sich viele Wochen auf einer Pflegestelle des Jenaer Tierschutzvereins erholt. „Nun heißt er Blacky, ist kastriert und nach anfänglichem Zögern zeigt er seine verschmuste Seite. Leider wurde er positiv auf Leukose getestet. Die Krankheit muss nicht ausbrechen, er kann ein normales Katzenleben führen, sollte jedoch einzeln gehalten werden“, sagt Juliane Lukas vom Tierschutzverein. Die auch als Katzenleukämie bekannte Krankheit kann auf andere Katzen übertragen werden. Es existiert jedoch eine Schutzimpfung. Auf Menschen ist die Krankheit nicht übertragbar. Bei immunstarken Katzen kann das Virus viele Jahre lang ohne Auswirkungen im Körper vorhanden sein.

Blacky Foto: Tierschutzverein

Der Tierschutzverein bedankt sich an dieser Stelle herzlich für die Spenden und die große Anteilnahme am Schicksal von Katze Tilda. Die junge Katze wurde schwer verletzt auf einer Straße gefunden und musste mehrfach operiert werden, was den Tierschutzverein finanziell schwer belastete. „Inzwischen geht es Tilda deutlich besser. Sie kann laufen, humpelt noch etwas. Der Draht im Kiefer wird später entfernt“, sagt Juliane Lukas. Tilda sei nun ein munteres, verspieltes Kätzchen geworden. Ab Herbst kann auch sie völlig geheilt in ein neues Zuhause ziehen. Noch steht sie zur Vermittlung.

Kontakt: Telefon 0162/27 61 349 oder 0176/52 00 05 04 sowie per E-Mail unter: juliane_lukas@yahoo.de