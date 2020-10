Eine überzeugende Figur in Jenas Stadtsilhouette: So bewertet Matthias Warkus den Entwurf für den Eichplatz. „Der Jentower ist das Zentrum, zu dem sich auf der einen Seite der Campus aufbaut und auf der andere Seite am Eichplatz wieder abbaut“, sagt er. Warkus lebt seit 2015 in Jena und ist freier Redakteur. Seit seiner Kindheit besteht ein Interesse für Architektur, Stadtplanung und Verkehr sowie die politischen Aspekte, die damit einhergehen.

Nach dem Scheitern des ersten Verfahrens ist die Stadt mit diversen Beteiligungsprozessen weit über das Maß hinausgegangen, was die Baugesetze vorschreiben. Ist das ein Novum in Deutschland?

Für Jena und Thüringen bestimmt. Das Leipziger Planungsbüro Stadtlabor, das den Prozess in Jena von Beginn an begleitet und moderiert hat, hat sicherlich schon andere Verfahren in Deutschland begleitet. Für das historische Zentrum von Berlin, das heute eine Brache ist, gab es auch ein Workshopverfahren. Auch hier standen, ganz ähnlich wie in Jena, am Ende Grundsätze. Vorbildlos also nicht, aber doch relativ neu.

Alles geschuldet der Erkenntnis, dass die Menschen bei großen, zentrumsnahen Projekten sehr frühzeitig mitgenommen werden wollen und müssen?

Das ist sicher richtig und auch gut so. Traditionell gibt es doch ein grundlegendes Dilemma. Da wird geplant, gemacht und getan, und im Vorfeld wird die Öffentlichkeit informiert, ohne dass eine wirkliche Partizipation stattfindet. Dann formiert sich eine Widerstandsbewegung: Häufig genug aber ist das Verfahren unumkehrbar, wenn diese Bewegung eine Relevanz bekommt. Dann sind Konfrontationen programmiert: Immerhin geht es um verlorene Kosten, Gesichtsverlust und anderes mehr. Am Ende ist der Frust auf allen Seiten groß. So ist es wesentlich besser, die Menschen frühzeitig zu beteiligen.

Spannend ist doch, dass Gremium und Fachjury am Ende denselben Entwurf zum Sieger küren: Das von der Strabag Real Estate GmbH eingereichte Konzept erreichte die beste Platzierung. Der wahrnehmbare Widerstand hält sich in Grenzen.

In Jena wird in diversen Facebook-Gruppen schon seit Jahren über Stadtentwicklung diskutiert. Diese Diskussionen aber sind irgendwann unlesbar geworden, weil sie von Menschen dominiert werden, die nicht nur die üblichen Verdächtigen sind, sondern offenbar auch Probleme haben. Ich kann diese Befindlichkeiten schon gar nicht mehr beurteilen. Diese Befindlichkeiten haben allerdings wenig damit zu tun, wie die gesamte Stadtbevölkerung denkt. Ich sehe da keine Empörung, keinen Aufruhr.

So ist das mit der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen. Viele Menschen tun sich schwer, Architektursprache zu verstehen: Auf dem Bürgerforum im Volksbad, das nur sehr mäßig besucht war, entpuppte sich die Architektin Jórunn Ragnarsdóttir als Mitglied der Fachjury als beste Botschafterin für das Projekt.

Wer etwas über Städtebau lernen will, muss sich ihren Vortrag anhören. Das war ein Crashkurs in modernem Städtebau, weil sie sachlich und unaufgeregt wesentliche Fragen beantwortet hat: Wie bekommen Fassaden eine eigene Charakteristik? Wie ist das mit der Anordnung von städtebaulicher Volumina und einem Sockelkörper samt Aufbau? Wie verleiht man so einer Masse Struktur? Wie kann man eine Erdgeschosszone so planen, dass Leben einkehrt und keine Ödnis dominiert? Und immer eine Herausforderung im Städtebau sind die Anschlüsse in alle Himmelsrichtungen. Jórunn Ragnarsdóttir sprach vom Vernähen des neuen Komplexes mit der Johannisstraße und den Altbauten, mit dem Übergang von der Stadtkirche zum Marktplatz und natürlich zum Jentower und dem früheren Zeiss-Hauptwerk. Darin enthalten sind natürlich Fragen der Verkehrsführung und des Umgangs mit vorhandenen Höhenunterschieden. Kurzum, das ist ein unterschätztes Thema, das allerdings das Büro der Berliner Architekten Thomas Müller und Ivan Reimann sehr souverän gelöst haben. Die Befürchtung zum Beispiel, der ganze Komplex könnte im Bereich zur Neuen Mitte einen Hinterhof-Charakter erhalten, erfüllt sich nicht.

Ein Architekturbüro, von dem übrigens der Siegerentwurf „Wohnen an der Saale“ in Lobeda stammt. Sind Sie persönlich zufrieden mit dem Eichplatz-Sieger?

Das große Spannungsfeld, in der sich jede Planung bewegt, liegt zwischen Einheitlichkeit und Innovation. Je unterschiedlicher die drei Hochhäuser geplant und ausgestaltet werden, desto abwechslungsreicher wird der spätere Eindruck. Und dann gibt es immer den Wunsch nach Einheitlichkeit, nach Fortsetzung des Vertrauten. Beides muss in ein Gleichgewicht gebracht werden, eine Waage zwischen Einheitlichkeit und Abwechslung. Ein Beispiel ist die Gleichförmigkeit von Gründerzeitvierteln, die durch unterschiedliche Ornamente an den Fassaden durchbrochen wird. In der Moderne bauen wir aber keine Ornamente und Schnörkel mehr, stattdessen geht es um die Materialien und Proportionen. Bei den drei Hochhäusern sind zum Beispiel die Fensterformate unterschiedlich, so dass eine Fassade horizontal gelagert wirkt und die andere vertikal. Die Materialien sind auch unterschiedlich, es gibt Betonwerkstein oder farbigen Putz, verschiedene Metallanteile et cetera. Am Ende kann ich ein echtes Urteil erst dann abgeben, wenn das Projekt realisiert ist. Aber ich bin optimistisch. Von Beginn an hat mir gefallen, dass ein überzeugendes Pendant zum Campus entsteht. Der Jentower ist das Zentrum, zu dem sich auf der einen Seite der Campus aufbaut und auf der andere Seite am Eichplatz wieder abbaut. Das ist für mich eine überzeugende Figur.

So strahlt der Entwurf Vertrautheit und doch Abwechslung aus: Ist das wichtiger als eine Planung vorzulegen, die innovativ wirkt und doch einer Mode unterliegt?

Auf jeden Fall. Es geht um einen Bau, der in 40, 60 oder 80 Jahren noch gefallen muss. Das Ziel ist, dass der Komplex aus Campus, Jentower und Eichplatz ein städtebauliches Ganzes bildet. Ein Ganzes, das trotzdem mit den Altbauten kommuniziert. Schon der städtebauliche Entwurf des Frankfurter Architekturbüros AS+P lässt historische Sichtachsen zum Beispiel zur Stadtkirche zu, ohne dass Häuserschluchten entstehen. Der Siegerentwurf für den Eichplatz ist anspruchsvoller, als es der erste Blick vermuten lässt. Schon die städtebauliche Planung zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema historische Altstadt.

Im Entwurf ist eine Gestaltung der Freiflächen enthalten. Die obliegt aber der Stadt. Haben Sie Angst, dass angesichts einer Haushaltsmalaise die Stadt Kompromisse mit bösen Überraschungen eingehen wird?

Das ist natürlich ein vermintes Gebiet. Ich finde das gut, was Jena in den vergangenen Jahren an Freiflächengestaltung vorgelegt hat. Hier haben die Planer sehr gute Leistungen vollbracht. Es gibt einen behutsamen Umgang mit der Gestaltung von Außenräumen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei der Umfeldgestaltung am Eichplatz einen Rückschlag erleben.