Mit einer Änderung der Hauptsatzung will die Stadt Jena die Aufwandsentschädigung für Ortsteilbürgermeister anheben. Die Vorlage der Verwaltung wird jetzt in den Fachausschüssen des Stadtrates beraten. Die Pauschale ist abhängig von der Einwohnerzahl der zu betreuenden Ortschaft. Hinter der Vorlage stehen jährlich Mehrausgaben in Höhe von 46.428 Euro. Die letzte Anpassung erfolgte 2010.

Grundlage für den Vorschlag ist eine Thüringer Verordnung, die Höchstbeträge für die Aufwandsentschädigung festlegt. Die Höchstbeträge für Ortsteilbürgermeister belaufen sich auf 45 Prozent der Höchstbeträge für ehrenamtliche Bürgermeister. In der Vorlage heißt es unter anderem: „Unter Berücksichtigung, dass in den kleineren Ortsteilen in der Regel nicht signifikant weniger Aufgaben anfallen als in den größeren Ortsteilen, ist es gerechtfertigt, in den kleineren Ortsteilen prozentual etwas mehr anzuheben. Zu beachten ist dabei auch, dass der Unterschied zwischen dem Höchstbetrag für Ortsteile mit bis zu 500 Einwohnern und Ortsteilen zwischen 501 und 1000 Einwohnern sehr groß ist. Daher wird in der untersten Kategorie der Höchstsatz angesetzt, in den weiteren Kategorien jedoch nur 75 Prozent des Höchstsatzes.“

Büromaterial, Porto und Grußkarten

In Jena-West ist Holger Becker Ortsbürgermeister. Hier leben rund 8400 Menschen, wobei Becker mit der Pauschale Dinge wie das Hosting der Webseite, Büromaterial, Telefon, Porto, Grußkarten, gegebenenfalls Kleingeschenke bezahlt. Das Budget für den Ortsteil beziffert er auf 4500 Euro im Jahr. „Inzwischen gibt es einen festen Stamm von Veranstaltungen, die wir damit unterstützen: zum Beispiel das Kinderfest Westsportplatz, Maifeste Westsportplatz und Jahnplatz, Landgrafenverein, Kunstfest Westschule, Johannismarkt“, sagt Becker. Die Schwerpunkte seiner Arbeit und die des Ortsteilrates für das kommende Jahr kann Becker klar umreißen: Sollte sich die Situation normalisieren, will man die Stadtentwicklungsthemen im Rahmen des Sanierungsgebiets „Westliche Innenstadt“ (Bachstraßenareal, Verkehr) und die Fertigstellung der im Bau befindlichen Kindertagesstätten begleiten.

Weiterhin werde man sehen müssen, wie sich die Pandemie auf die Leistungsfähigkeit der Vereine im Ortsteil auswirke. Denen seien ja die Einnahmemöglichkeiten weggefallen. Die Attraktivität des Bereiches Lommerweg, Spielplatz Sickingenstraße zu steigern, sei ein wiederkehrendes Thema, ebenso die Suche nach einer guten Lösung für den Fahrradverkehr von und aus dem Stadtzentrum. „Hier bin ich mir nicht sicher, ob die Ausweisung der Jahn- beziehungsweise Talstraße die ultima ratio darstellt, dieses Thema wird gerade im Ortsteilrat diskutiert.“

Amtskollege Volker Blumentritt vertritt den mit 24.000 Einwohnern größten Ortsteil der Stadt: Jena-Lobeda. Mit der Pauschale bezahlt er alle Kosten für anfallendes Material, um die Einwohner zu betreuen und zu kommunizieren: Computer, Drucker, Bewirtung, alle notwendigen Büroartikel, sämtliche Telefonkosten für das Festnetz und das Handy und anderes mehr. Und alles, was in seinem Büro stehe, sei sein privates Eigentum. Der Etat für den Stadtteil betrage im Jahr etwa 10.000 Euro und dürfe nur für sportliche, kulturelle und soziale Zwecke ausgegeben werden.

Stadt soll Votum des Ortsteilrates respektieren

Und während Becker die Kommunikation mit der Stadtverwaltung grundsätzlich als gut einstuft, kritisiert Blumentritt: Es sei nicht nachvollziehbar, dass Beschlüsse des Ortsteilrates oft von der Stadtverwaltung kassiert werden. „Wir sind ein, von der Einwohnerschaft des Stadtteils, gewähltes Gremium und dies sollte die Stadt respektieren.“

Die Redaktion hat vier Ortsteile, den Himmelsrichtungen entsprechend, angeschrieben. Lediglich Holger Becker und Volker Blumentritt haben geantwortet.

ZUR SACHE: Pauschale für Ortsteilbürgermeister