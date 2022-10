Jena: Erfolgreicher Endspurt der Online-Beteiligung zum Radverkehrsplan

Mit dem Rad durch Jena: Der Radverkehrsplan soll das Radeln in der Stadt zukünftig besser machen.

Jena. Hohe Bürgerbeteiligung als Rückenwind für die weitere Bearbeitung und für die anschließende Umsetzungsphase des Radverkehrsplans

Innerhalb eines Monats wurden etwa 1.200 Kommentare im Rahmen der zweiten Online-Beteiligung zum Radverkehrsplan Jena 2035+ abgegeben. Mithilfe dieser Informationen werden nun die Maßnahmenempfehlungen überarbeitet und die Maßnahmen priorisiert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nachdem bereits die erste Online-Beteiligung zum Radverkehrsplan Jena 2035+ im März 2022 ein voller Erfolg gewesen sei, sei auch die zweite Beteiligung hervorragend angenommen worden. In dieser zweiten Beteiligung wurden die bisher erarbeiteten Maßnahmenempfehlungen präsentiert und konnten kommentiert und bewertet werden.

Insgesamt kamen dabei 1.200 Kommentare und mehr als 8.000 Bewertungen mittels „Daumen hoch“ und „Daumen runter“ zusammen. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) freut sich über die erneut überdurchschnittliche Beteiligung der Jenaer Bürgerinnen und Bürger: „Die engagierte und für den Einzelnen durchaus auch zeitaufwendige Beteiligung zeigt mir, dass es ein sehr großes Interesse an guten Lösungen für den Radverkehr in Jena gibt. Das gibt uns in der Stadtverwaltung Rückenwind für die weitere Bearbeitung und für die anschließende Umsetzungsphase.“

Die Plattform mit allen Kommentaren und Bewertungen ist weiterhin online einsehbar unter: www.radforum-jena.de. Parallel dazu fanden Abstimmungen mit den Ortsteilräten im Rahmen von Beteiligungsforen statt. Hier konnten die Vertreterinnen und Vertreter der Ortsteile direkt mit dem Planungsbüro und den Verantwortlichen der Stadt Jena ins Gespräch kommen. Die Rückmeldungen werden nun dazu verwendet, die Maßnahmenempfehlungen zu konkretisieren, anzupassen und zu priorisieren. Der Abschluss des Radverkehrsplanes wird für Sommer 2023 erwartet.